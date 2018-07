Associação da PM de Alta Floresta promove feijoada em prol ao reparo da unidade

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Associação da Polícia Militar de Alta Floresta irá realizar no próximo sábado 28, a partir das 08h00, um evento especial nas dependências da unidade, localizada na Av. Airton Senna-399, onde será servido uma deliciosa feijoada. De acordo o presidente da Associação Sargento Zufino, o evento tem como objetivo angariar recursos para investir na própria associação em benefício dos sócios. Ele ressaltou que a associação não tem como se manter, existe a contribuição dos sócios, mas é pequena, por conta disso se faz necessária a realização de eventos como esse.

O ingresso para participar do evento é de R$30 por pessoa e dá a liberdade para comer à vontade, já os que não quiserem comer no local poderão retirar a feijoada e levar para casa, mas Zufino ressaltou que os que preferirem ficar no evento serão beneficiados com diversas atrações, além de ter a chance de levar para casa alguns prêmios por meio da realização de sorteios. “Tudo que a gente arrecadar vamos reverter em beneficio para a própria associação, então isso é para os policias que tem a associação como um lugar de lazer; e vamos sortear alguns brindes durante o evento como um cooler de cerveja e um capacete”, disse o Sargento em entrevista ao Jornal O Diário.

Aos interessados o ingresso está disponível para compra no Batalhão da Polícia Militar, localizado na Rodovia MT 208, no Trevo São Cristóvão, ou através dos policiais associados.