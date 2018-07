TIRO E QUEDA – 26.07.2018

Estamos há poucos dias do início oficial das campanhas eleitorais gerais para escolher nossos representantes “de mamando a caducando”, considerando, para efeito das eleições gerais que, “mamando” são os deputados estaduais e “caducando”, é o próximo presidente da república. E nunca uma frase, “mamando” e “caducando”, pegou tão bem para definir o pleito.

Mamando, no caso, diz do “menor” em termos de poder do cargo, mas há quem pense que, “mamando” possa ter outra definição, mas aí serviria para todos.

Mas voltando às eleições, aqueles que apostam nas mídias sociais para se manter visíveis perante o eleitorado sofreram um duro golpe ontem pode decisão da Justiça que puniu o MBL com a retirada de conteúdo “fakenews” da internet.

Só lembrando, que fakenews, é a forma de chamar, no moderno dialeto político, as notícias falsas que são produzidas por órgãos não muito confiáveis para expor adversários. O MBL é aquele movimento que comandou o pensamento popular contra a ex-presidente Dilma Roussef, que sofreu impedimento pelos mesmos motivos que são amplamente utilizados pelo atual presidente e por todos os governadores brasileiros, sem nenhuma punição.

Mas a Justiça eleitoral agora prometeu combater as fakenews no sentido de não deixar que um candidato ou outro seja beneficiado “fora das regras” eleitorais. Tem gente surtando.

Isto não quer dizer que facebook, whatsapp e outras mídias não poderão ser usadas na campanha, poderão sim, mas com responsabilidade e sem mentiras.

Mudando de assunto

Estive ontem com o prefeito Asiel Bezerra e conversamos sobre vários assuntos, dentre eles a sua expectativa para fechar o ano de 2018. Como se trata de ano eleitoral, cujas ações de governantes estão condicionadas à legislação eleitoral, pouco se pode esperar.

Uma das grandes preocupações, com relação ao cumprimento da LRF, dr Asiel já vê como difícil de cumprir, uma vez que o município sofre com classificação atual de Alta Floresta na participação do FPM. Temos uma população que oscila entre 55 e 60 mil habitantes, mas o município recebe recursos do Fundo e outros investimentos, como se tivesse 50 mil, ou seja, atende 60, mas recebe valor menor e aí o drama, não há funcionário em excesso, assim como não há como cumprir com todos os compromissos em relação à investimentos. O jeito é ir tocando até o próximo censo que será realizado de 2020, se houver bom senso e não tiver novo adiamento.

Sobre a eleição da Mesa Diretora, conversamos e ele nos disse que não irá interferir, visto que há uma disputa entre dois integrante do MDB, seu partido. Ele até chegou a ser procurado por vereador, mesmo que sendo da base, mas de outros partidos que, um deles, externou a vontade de se candidatar à presidente, mas ouviu do prefeito que ele interessa que o seu partido mantenha o comando da Mesa Diretora, seja com Emerson Machado ou com Eloi Crestani, que devem disputar os votos.