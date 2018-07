Reinaldo de Souza foi nomeado novo Secretário de Assuntos Estratégicos

Bruno Felipe / Da Reportagem

Após dois meses de licença médica, Asiel Bezerra retomou o cargo como prefeito de Alta Floresta realizando novas mudanças dentro da prefeitura. No começo deste mês, por exemplo, Asiel assinou a nomeação de um novo secretário; conforme decisão do gestor, Reinaldo de Souza (popularmente conhecido como ‘Lau da Rodoviária’) passa a comandar a Secretaria de Assuntos Estratégicos.

Reinaldo já participou da administração pública quando se candidatou ao cargo de vereador no ano de 2008. Sua candidatura foi pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) e ele conseguiu ser eleito com 761 votos. Conforme ele explicou para a reportagem do Jornal O Diário, a Secretaria de Assuntos Estratégicos tem como principal objetivo propor, em articulação com os órgãos e entidades da administração pública, a elaboração de ações e projetos estratégicos de longo prazo. “Estou me dando muito bem dentro da secretaria e estou muito contente; estou ali para ajudar, ajudar o prefeito, ajudar os secretários e também os secretários me ajudarem, pois acredito que os assuntos estratégicos é fazer essa união”, disse Lau em entrevista ao Jornal O Diário.

O primeiro escalão da gestão municipal já passou por diversas mudanças ao longo de 2018. Além da própria saída de Asiel, que foi substituído interinamente pela vice-prefeita Marineia Munhoz, também houve a troca de secretários.

No mês passado, por exemplo, o cirurgião-dentista Thiago Incerti pediu exoneração do comando da pasta da Saúde, devido a problemas de saúde. Roberta Cordeiro assumiu interinamente e, até agora, continua no cargo. No mês anterior, Márcia Trindade substituiu Flávia Bulhão no comando da pasta da Cultura.