Prefeitura de Alta Floresta divulga cronograma da coleta de lixo seco

A prefeitura de Alta Floresta, através da Secretaria de Infraestrutura, divulgou o cronograma para a coleta de folhas secas no perímetro urbano do município. A coleta atende compromisso firmado com o Ministério Público, entre os dias 16 de julho e 30 de outubro.

A preocupação com o recolhimento das folhas se dá principalmente pelo período seco, quando há maior risco de propagação de fogo. Serão recolhidas folhas e podas de grama, além de arbustos, mas somente se estiverem acondicionadas em sacos de lixo.

De 23/07 a 27/07/2018 a coleta ocorrerá no Parque dos Lagos, Florata, SE 4, SE 3, Jd Araras (Cemitério), Setor HJ, Setor H, Setor FH, F, DF, D, B, RI e Novo Horizonte. De 30/07 a 03/08/ será no Setor A, AC, C, E, Vale do Sol, EG, G, GS, Recanto dos Pássaros, Aeroporto, Rosa dos Ventos e Amarilis. De 06/08 a 10/08/2018 a equipe passará no Setor D1, Residencial dos Ypês, Jardim das Begônias, Boa Nova 1 – 2 e 3, Camélia, Sol Nascente, Jardim Perimetral, Jardim Flamboyant, Industrial, Norte 1- 2 e 3, NE A, NE B, NL, NE C, NE E, NE D, Guaraná 2, Distrito Industrial, Oeste 1, São José Operário, NW 1, NW a, NW B, NW C, NS, Boa Esperança, Guaraná 1, Vila Nova e Vila Rica.

De 13/08 a 17/08/2018 a coleta acontecerá no Jardim Panorama, Jardim Renascer, Jardim Primavera, Jardim das Oliveiras, Mirante do Lago, Jardim Tropical, Residencial das Mangueiras e Residencial Universitário. De 20/08 a 24/08/2018 será no Parque dos Lagos, Florata, SE 4, SE 3, Cemitério, Setor HJ, Setor H, Setor FH, F, DF, D, B, RI e Novo Horizonte. E por fim de 27/08 a 31/08/2018 a coleta será realizada nos setores A, AC, C, E, Vale do Sol, EG, G, GS, Recanto dos Pássaros, Aeroporto, Rosa dos Ventos e Amarilis. (Assessoria)