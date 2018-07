Grupo ‘Amamos Animais’ fez resgate de cachorro que estava sofrendo maus tratos no bairro Boa Esperança

Bruno Felipe / Da Reportagem

A reportagem do Jornal O Diário acompanhou na tarde desta quarta-feira 25, o resgate de um animal que estava sofrendo maus tratos por um morador que o deixava sozinho durante todo o dia, sem ao menos alimenta-lo. O fato ocorreu no bairro Boa Esperança e ao chegar ao local, constatamos a veracidade do fato ao verificar o cachorro abandonado e visivelmente doente.

A denúncia surgiu através dos próprios vizinhos que relataram o abandono e o descaso vivido pelo animal, onde o dono deixava-o preso a maioria do tempo em uma corrente e não o alimentava. Por muitas vezes os próprios vizinhos que alimentavam o animal através do portão da residência.

O resgate foi feito pelos voluntários Eliane Maria, Leir Ribeiro e o Tenente da 7ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar Luiz Fábio e segundo ele, por várias vezes o grupo tentou encontrar o dono do animal, mas nunca o encontra na propriedade. Fábio ressaltou que em casos como esse, se faz necessário adentrar no quintal da residência e retirar o animal. “A questão dos maus tratos é um crime previsto em lei e que na verdade existe uma exceção que se pode fazer a retirada desse animal, porque não poderíamos deixar que a situação persistisse, o animal estava depressivo e a gente vê que se a situação pendurasse mais o animal poderia vir até a morrer”, disse o Tenente em entrevista ao Jornal O Diário.

Após o resgate, o animal foi encaminhado para uma clínica veterinária para a realização de alguns exames e posteriormente os integrantes foram até a Delegacia de Polícia registrar um Boletim de Ocorrências.