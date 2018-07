TIRO E QUEDA – 23.07.2018

Na sexta-feira o todo poderoso do grupo JBS, Wesley Batista esteve em Alta Floresta, visitando a planta da empresa. Não há informações oficiais sobre a motivação da vinda do empresário à nossa cidade, no entanto, uma fonte revelou que ele aproveitou a vinda para visitar algumas pousadas na cidade, afinal, ninguém é de ferro.

E como “a ocasião faz o ladrão”, o ditado popular é esse mesmo, pessoal da Justiça aproveitou para pegar o autógrafo do empresário em uma ação trabalhista que pretende forçar o grupo JBS a dar melhores condições aos seus funcionários, as denuncias contra a empresa são muito fortes e há a possibilidade multas, em caso de não cumprimento, ou não resolução dos problemas encontrados (vide matéria página 07), em valores de até 5 milhões de reais. Não tá fácil pra ninguém.

Mudando de assunto

Na sexta-feira uma área, atribuída pelo Corpo de Bombeiros à Colonizadora Indeco, foi incendiada, provavelmente em um ato criminoso e deixou o ar ainda mais seco nas proximidades do bairro São José Operário.

É bom que se diga que incêndio é crime.

Mas não dá para perder de vista que, manter os terrenos sem a devida limpeza também é um ato que atenta contra o próprio município, passível de multa e, no caso dos incêndios, até de detenção, como ocorreu na semana passada, quando se encontra o autor.

Porém, quando não se encontra o autor da “proeza”, os proprietários também podem ser penalizados de maneira dura.

Se “o pau que bate em Chico, bate em Francisco” (segundo ditado de hoje), seria de bom alvitre que os responsáveis (do poder público) procurassem os responsáveis (pelos terrenos) para conversar melhor sobre os terrenos baldios tomados pelo mato.

Terceiro assunto.

Já está aberto o período de realização de convenções partidárias. A partir destes atos, os pré, deixam de ser pré e viram candidatos propriamente ditos. Por enquanto apenas os presidenciais é que estão sendo anunciados. Nesta semana serão realizadas as convenções estaduais que definirão os candidatos a governo e à deputados e senadores.