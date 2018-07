Seminário da Educação PNAIC/2018 será realizado nos dias 17 e 18 de agosto

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado nos dias 17 e 18 de agosto o Seminário de Educação PNAIC/2018, que tem como objetivo valorizar o profissional da educação, em especial o professor, oferecendo oportunidade para capacitação profissional, trocas de experiências e publicação do conhecimento adquirido. Os interessados podem fazer a inscrição sem submissão de trabalho no período de 03 a 16/08 e a inscrição com submissão de trabalhos de 03 a 10/08, nas dependências da Secretaria de Educação, localizada na Rua A – Nº198.

O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Educação com o apoio da Prefeitura Municipal e das universidades FADAF e UNEMAT de Alta Floresta, e as atividades acontecerão no auditório da FADAF, localizada na Avenida Leandro Adorno, Nº 359.

O seminário busca valorizar os profissionais da educação que durante o ano de 2017 e 2018 receberam a formação do Programa Nacional de Aprendizagem Infantil na Idade Certa, o PNAIC. Em Alta Floresta, foram formados 10 professores sendo que o aprendizado foi disseminado para os demais professores das instituições de ensino da cidade.

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental.

Aos oito anos, as crianças precisam ter a compreensão do funcionamento do sistema de escrita e o domínio das correspondências grafofônicas, além da fluência de leitura e o domínio de estratégias de compreensão e de produção de textos escritos.

Durante o seminário, os educadores poderão estudar alguns cadernos específicos da Educação Infantil que será em prol da melhor alfabetização dos alunos. A abertura do evento ocorre no dia 17 a partir das 19h00 com a ministração de algumas palestras e no dia 18, as atividades iniciarão a partir das 07h30 com a formação de grupos de estudos para troca de experiências.

Vale ressaltar que os servidores só poderão publicar seus artigos no dia do evento aqueles que participaram pelo menos 50 % da formação. Os demais professores também podem participar, mas irão apenas como ouvintes, participando e apreciando as novas informações, para que seja resgatado o interesse em participar dessa proposta no futuro.