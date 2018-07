Secretária de Educação de Alta Floresta está entre os 100 melhores gestores do país

Bruno Felipe / Da Reportagem

Uma pesquisa publicada na semana passada destacou a Secretária Municipal de Educação de Alta Floresta, Maria Iunar Portão, em 30º lugar na Pesquisa Nacional que listou os 100 melhores Secretários de Educação do Brasil, nos primeiros 180 dias da gestão em 2018. Somente no estado de Mato Grosso, Iunar ocupa a 2ª colocação. O levantamento, considerado de utilidade pública, foi promovido pela União Brasileira de Divulgação (UBD) e avaliou as áreas de educação, infraestrutura e transparência pública.

Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, Iunar disse estar muito feliz pelo reconhecimento, mas salientou que ficou preocupada, pois conforme seus próprios relatos, o resultado faz ter a consciência de que o trabalho precisa melhorar e muito ainda. A secretária disse que para isso, sempre busca ajuda e o apoio do Prefeito Municipal Asiel Bezerra e dos legisladores municipais, além dos diretores e professores da rede de ensino. “Temos consciência de que ainda é pouco o que fizemos mas vamos continuar lutando para chegarmos no melhor, não somente em uma pesquisa, mas para a população de Alta Floresta ter uma educação de qualidade”, disse Iunar.

Ela ressaltou que ainda vem muitos desafios pela frente e um deles é melhorar a estrutura da secretaria de educação e a estrutura física das escolas municipais, além de realizar a capacitação mais ampla dos profissionais de educação.

A gestora disse que para o bom andamento da educação municipal é necessário implantar políticas públicas efetivas, principalmente aquelas que possibilitarão o avanço da educação no município. “Esses são apenas alguns dos desafios que temos mas vamos continuar lutando para fazer mais e conseguiremos com o apoio de todos os munícipes de Alta Floresta; por fim, tenho muito a agradecer a todos que confiam no meu trabalho, principalmente a equipe da Secretaria de Educação, o mérito desse prêmio é nosso!”, concluiu Iunar ao Jornal O Diário.