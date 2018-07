Ponte na comunidade Água Limpa é incendiada e secretário irá registrar B.O por danos ao patrimônio

Bruno Felipe / Da Reportagem

Uma ponte localizada na Comunidade Água Limpa, entre as MTs- 010 e 235, foi incendiada neste último final de semana. De acordo com o Secretário de Infraestrutura Elói de Almeida, o ato possivelmente foi causado por um incendiário criminoso. Conforme ele explicou para a reportagem do Jornal O Diário, a ponte que tem uma extensão de aproximadamente 20 metros, ficou com as laterais e parte das ‘cabeceiras’ danificadas após o incêndio.

Moradores daquela região mandaram imagens através das mídias digitais para o secretário afim de alavancar soluções imediatas na tentativa de capturar o criminoso que ainda não foi identificado. Elói disse que o estrago da ponte não foi maior devido a intervenção dos próprios moradores que conseguiram sanar as chamas.

Ele ressaltou que ainda não foi ao local averiguar a fundo os danos causados, pois está resolvendo outros problemas aqui no perímetro urbano da cidade, mas assentiu que para uma maior segurança os condutores que desejam se deslocar para o município deverão percorrer um trajeto alternativo. Em entrevista ao Jornal O Diário, Elói destacou que a prioridade após ir até o local será de registrar um Boletim de Ocorrências, já que tal ato é crime contra o patrimônio público, previsto no artigo 163 do Código Penal Brasileiro.