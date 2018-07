Incêndio de grandes proporções atingem área verde da Indeco em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área verde localizada no Bairro São José Operário na tarde da última sexta-feira 20, em Alta Floresta. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h00 para atender a ocorrência e ao chegar no local, a guarnição se deparou com a destruição quase que total da área afetada e as chamas estavam atingindo parte de um campo de futebol que existe naquela localidade.

Em entrevista ao Jornal O Diário, o Tenente Luiz Fábio da 7ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, disse que uma equipe composta por dois soldados se dirigiu ao local para combater o fogo. A ação durou cerca de 30 minutos e as chamas foram totalmente controladas. Conforme Fábio explicou para a reportagem, uma equipe de fiscalização do Departamento do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal também foi ao local para averiguar as causas do incêndio.

Fábio disse que a área em questão é da Indeco e os fiscais da Prefeitura irão notifica-la para que as devidas providencias sejam tomadas. Ele explicou que existem muitas áreas da Indeco sem ocupação no município e muitas vezes por não haver a limpeza do lote, os vizinhos acabam ateando fogo para limpar a área, mas Fábio disse que isso não deve ocorrer em hipótese alguma já que queimadas no perímetro urbano é crime, mesmo fora do período proibitivo. Vale ressaltar que o criminoso pode ser detido e/ou multado.

Fábio assentiu que possivelmente o incêndio da última sexta-feira pode ter sido intencional. Ele ressaltou que as queimadas somente são permitidas de forma controlada e apenas em áreas rurais, mas deve ser feita fora do período proibitivo e o proprietário necessita ir em algum órgão ambiental responsável, e solicitar uma autorização de queimada controlada, sendo que para isso é preciso apresentar uma documentação da propriedade e um plano de controle da queimada. “Então é preciso ter essa consciência: dentro do perímetro urbano não é permitida a prática da queimada em época nenhuma”, orientou Fábio durante entrevista ao Jornal O Diário.