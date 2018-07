Coronel Adnilson Arruda assume hoje o 9º Comando Regional de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizada na manhã de hoje (23/07), a partir das 09h00, a transmissão da função de comandante do 9º Comando Regional de Alta Floresta. O então Coronel Eduardo Luiz Silva passará o comando para o Tenente Coronel Adnilson de Arruda, este, vindo da cidade de Rondonópolis. O evento acontecerá na Câmara Municipal de Alta Floresta e deve contar com a presença do Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso Coronel PM Marcos Vieira da Cunha.

Adnilson, durante aproximadamente dois anos, atuou no comando do 5º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Rondonópolis e agora o coronel ficará responsável por oito municípios da região norte do MT. Conforme informações apuradas pela reportagem do Jornal O Diário, Adnilson atua como Policial Militar há 25 anos e já comandou batalhões em cidades como Cuiabá, Poconé, Barra do Bugres, Rondonópolis e agora o novo desafio será em Alta Floresta.