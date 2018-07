Após semana com preço estável, Petrobras volta a baixar gasolina

A Petrobras anunciou a redução de 0,94% no preço da gasolina comercializada em suas refinarias. A partir de hoje (24/07), o combustível passará a custar R$ 1,9426 por litro.

Em Alta Floresta, alguns postos já estão vendendo a gasolina por um valor aproximado a R$4,70 por litro. Em contato com alguns postos da região, a reportagem do Jornal O Diário constatou que a diferença é pouca no valor da gasolina de um posto para outro, sendo que alguns oferecem descontos e o valor chega a R$4,69. Em um posto localizado na MT-208, o valor por litro da gasolina está sendo vendido a R$4,75. Em outros postos, como o localizado próximo à Rodoviária Municipal, o valor chega a R$4,69 e o valor do etanol é de R$2,79.

Desde o dia 18 de julho, a estatal mantinha o preço do litro da gasolina em R$ 1,9611. Depois de chegar a R$ 2,0527 por litro no dia 12 de julho, o combustível teve quatro reduções de preço e voltou a um patamar semelhante ao registrado em 30 de junho, quando era comercializado a R$ 1,9486. (Com informações Agência Brasil)