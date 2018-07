Saúde recebe emenda parlamentar de quase R$150 Mil para aquisição de uma ambulância

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta recebeu o pagamento de emenda parlamentar no valor de R$149,980,00 (cento e quarenta e nove mil e novecentos e oitenta reais) para a aquisição de uma ambulância para atender a demanda do município. De acordo com o vereador Mequiel Zacarias (PT), a emenda foi recebida do Deputado Federal Ságuas Moraes (PT) e é fruto de uma indicação do próprio parlamentar.

Mequiel ressaltou que assim que o montante foi liberado ele entrou em contato com a Secretária Interina de Saúde Roberta Cordeiro e confirmou o recebimento do dinheiro, o valor já se encontra depositado na conta do município. Em entrevista ao Jornal O Diário, Mequiel disse que o próximo passo será a abertura de um processo licitatório para a aquisição da ambulância, mas as expectativas são de que a finalização dos transmitis necessários aconteça logo após o período eleitoral. “Vai ser útil para o nosso município e para a melhoria da nossa saúde”, disse ele.

Outras indicações foram feitas, mas ainda não respondidas. Mequiel ressaltou que só houve a divulgação do recebimento dessa emenda para compra da ambulância por ela ter sido paga, mas existem outras emendas indicadas à deputados que só serão divulgadas mediante o pagamento. “Por que se não a gente fica fazendo politicagem em cima das coisas e infelizmente o pagamento dessas emendas acabam dependendo dos Governos do Estado ou do Federal; então quando a gente vê o pagamento de uma, ficamos feliz porque as necessidades são muitas”, disse ao Jornal O Diário.

A situação da Saúde municipal vem se tornando cada vez mais preocupante devido ao Governo do Estado não realizar os repasses necessários. A falta de logística adequada acarreta em grandes problemas para os altaflorestenses.