Interact Club de Alta Floresta participa da 4ª edição da CODIIRC e é premiada em 3 categorias

No último final de semana, dias 13, 14 e 15/07, o Interact Club de Alta Floresta esteve presente na 4ª edição da CODIIRC, que esse ano teve como tema “CODIIRC do Amor’, realizada na cidade de Sorriso – MT e foi premiada em três categorias.

O Clube de Alta Floresta apresentou os seus projetos no Concurso Distrital de Projetos do Distrito 4440 e foi premiado como melhor projeto na área de serviços à comunidade, melhor projeto de finanças e melhor projeto de serviços internos. Gabriel Tizo Petri recebeu uma medalha como Presidente Destaque do Ano Rotário 2017-2018 e Stephany Benin Felizardo como Tesoureira Destaque do Ano Rotário 2017-2018.

O principal objetivo da CODIIRC é celebrar as realizações do ano rotário que se passou e dar as boas-vindas ao ano rotário que se inicia. Nesta conferência, os clubes tem a oportunidade de mostrar ao Distrito seus feitos e trocar ideias e experiências com seus companheiros. Nesta conferência também são premiados os clubes que foram destaque durante a gestão por seus projetos e responsabilidades perante ao Distrito.

É nesse evento que tomam posse os novos Representantes Distritais de Interact e Rotaract Club e é na CODIIRC também que é realizado o Concurso Distrital de Projetos, onde as melhores iniciativas dos clubes são reconhecidas em várias categorias, bem como o Concurso Distrital de Oratória, elegendo os melhores oradores do distrito.