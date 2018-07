Homem é detido por crime ambiental após rápida ação de Fiscalização do Meio Ambiente

Disque Denúncias

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretaria de Desenvolvimento, através dos fiscais da Direção de Meio Ambiente, recebeu uma denúncia na noite da última terça-feira 17, referente a queimadas urbanas. Conforme a denúncia, um homem ateou fogo em um matagal às margens da rodovia MT-208, próximo a uma madeireira daquela localidade. Em uma rápida ação, os funcionários que atuam do Departamento de Meio Ambiente chegaram ao local e conseguiram realizar a detenção do suspeito com o apoio da Polícia Militar.

A reportagem do Jornal O Diário entrou em contato com o Diretor de Meio Ambiente, Lucas Carvalho e ele confirmou a informação, salientou ainda que a detenção só foi possível graças a ajuda da população que notou a presença do indivíduo ateando fogo e prontamente realizou a denúncia através do Disque Denúncia disponibilizado pela Secretaria.

Segundo Lucas, com a rápida ação da Fiscalização do Meio Ambiente e da guarnição da PM foi possível realizar a detenção do cidadão que foi identificado como sendo um morador de rua oriundo do município de Porto dos Gaúchos-MT.

O rapaz foi detido e encaminhado para a Central de Operações da Polícia Militar, e posteriormente foi levado para a Delegacia de Policia Civil para os registros necessários. Logo após, foi liberado.

Lucas frisou que a Direção de Meio Ambiente está recebendo denúncias através dos telefones (66) 3521-5025, que atende das 07h às 13h e ainda através do plantão 24 horas (66) 98422-5894, recebendo também mensagens através do WhatsApp. Além disso, a população pode informar através do Disque Denúncia qualquer situação adversa que possa prejudicar o meio ambiente, sejam elas queimadas urbanas ou até mesmo destruição de alguma área verde reservada. Vale ressaltar que provocar queimadas é passível de multas e detenção. (Com Informações ASCOM)