‘Carnes do MT’: Inicia hoje o 5º Festival Gastronômico Sabores da Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado neste final de semana o 5º Festival Gastronômico Sabores da Floresta e este ano o tema será ‘Carnes do Mato Grosso’. O evento, promovido pela Associação da Gastronomia de Alta Floresta (AGAF), será realizado em três dias: hoje a partir das 18h00, no sábado (21) e encerrará no domingo (22). As barracas foram montadas nas dependências da Praça do Avião, mesmo local onde foi realizada a Festa Junina Popular.

De acordo com o tesoureiro da associação e um dos organizadores do evento, Ricardo Rodrigues, as expectativas são as melhores possíveis já que o grupo vem organizando o evento a muito tempo. “Estamos contentes com a receptividade do público local, acreditamos que vamos levar para o nosso evento uma grande quantidade de pessoas e tenho certeza que todos vão ser muito bem recebidos lá, vão gostar do que vão encontrar”, disse Ricardo em entrevista ao Jornal O Diário.

Nesta edição, 18 empresas entraram em parceria para a realização do evento e durante os três dias serão vendidos pratos típicos da região como peixes, costelas suínas e variedades de lanches, com preços populares de R$15 até R$20 Reais.

O Festival está entre os diversos eventos promovidos pela AGAF, sempre envolvendo práticas que beneficiam o grupo como um todo e também a população do município. Conforme Ricardo explicou para a reportagem, a associação busca a valorização da cultura gastronômica regional com a adição de ingredientes locais e com isso, fomenta uma identidade de culinária local. “A AGAF tem o objetivo principal de fortalecer as empresas ligadas ao ramo de gastronomia do município para ter forças junto aos setores públicos/privados com o objetivo de obter benefício para os associados”, assentiu Ricardo.

O evento é organizado pela AGAF, com apoio do SEBRE, da Prefeitura Municipal e das Secretarias Municipais de Desenvolvimento e Cultura. Ricardo ressaltou que o Sebrae tem sido fundamental para promoção dos eventos da associação e ainda disse que as empresas participantes são capazes de fazer um evento de grande porte e assim movimentar a economia do município. Além disso, o evento contará com música ao vivo com cantores locais e um espaço Kids para as crianças.