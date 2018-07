Primeiro ‘Costelão de Chão’ promovido pelo Lions Clube acontecerá no dia 05/08

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado no dia 05 de agosto o primeiro ‘Costelão de Chão’ do Lions Clube de Alta Floresta. O evento será realizado na sede do clube, localizado na Rua Perimetral Auxiliar, (134-614) – Setor E, e contará com um delicioso almoço, previsto para iniciar a partir das 11h00h. De acordo com um dos associados do clube e um dos organizadores do evento, Vitor Borges, a realização do evento possui um caráter beneficente já que o intuito é alavancar recursos para auxiliar na realização de campanhas e projetos que beneficiam pessoas carentes do município.

O ingresso está sendo vendido no valor de R$25,00 e os interessados podem adquiri-lo em um dos postos conveniados com o clube de serviço, além de solicita-lo na própria sede do Lions. De acordo com Vitor, a intensão dos organizadores é fazer aproximadamente 30 costelões para que toda a população sai mais do que satisfeita após o evento.

A atração musical ficará a cargo do cantor Nelsinho Langue e a alimentação será feita de modo buffet. Vitor ressaltou que as pessoas que desejam apenas buscar o alimento também poderá fazê-lo. Além disso, ele nos conta que está sendo buscado uma parceria para que seja montando um ‘espaço kids’ para que as crianças possam se divertir e acompanhar a festa até o final.

As expectativas são grandes e Vitor ressaltou que a realização do evento irá colaborar na captação de recurso para que se possa auxiliar na promoção de campanhas beneficentes que o clube realizada todos os anos como o ‘Natal Solidário’, ‘Copa Gatinho’ e a ‘ExpoFlor’. “Acredito que mais uma vez teremos a parceria de toda a sociedade de Alta Floresta, porque na verdade esse dinheiro não vai para o clube ele retorna para Alta Floresta, seja por meio das nossas ações ou dos nossos eventos, sempre são destinados a nossas campanhas”, disse ele em entrevista ao Jornal O Diário.