Após 42 anos de atividades ‘Lanchonete Caioni’ encerra suas atividades em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Após 42 anos de história em Alta Floresta o grupo ‘Caioni’ anunciou na tarde da última terça-feira (17), o encerramento das atividades no município. Através do comunicado, feito em um cartaz fixado na porta da lanchonete, localizada na Rua A, a ‘família Caioni’ cita o encerramento das atividades, mas não esclarece o motivo. Além disso, o cartaz cita o agradecimento da família a todos os amigos clientes por terem acompanhado o desenvolvimento da lanchonete durante os 42 anos.

Em nota, o grupo disse que a Lanchonete Caioni se instalou em Alta Floresta no ano de 1977, sob o comando de Arlindo Caioni e Celina Santa Rosa Caioni.

“Nessa cidade, iniciamos nossa caminhada em passos curtos, mas que evoluíram muito até o ano de 2018”, diz a nota. Conforme os relatos de esclarecimento, com todos esses anos de atividades no município o cansaço da família foi se acumulando e por conta disso viram que havia chegado a hora de encerrar os trabalhos. “Vimos jovens marcarem sua geração em fliperamas ou em mesas de sinuca, e nos sentimos privilegiados se de alguma forma, fizemos parte da sua história e deixamos boas marcas em sua vida”.

Pelas redes sociais os internautas altaflorestenses postaram sua indignação e o pesar pelo encerramento da lanchonete, já que muitos acompanharam de perto o crescimento e desenvolvimento, sendo que muitos deles agradeceram pelas boas recordações que passaram ali e que levarão para o resto da vida; todos estão tristes, mas respeitam a decisão tomada já que todos reconhecem a integridade da família.

Conforme o esclarecimento postado através da rede social ‘Facebook’, a família em nome de Amauri, Vera Lúcia Pelachim, Leonardo Pelachim e Rafaela Pelachim Caioni, agradece de coração todo o carinho e cuidado que os altaflorestenses de alguma forma trouxeram no dia a dia da lanchonete. A família ainda agradece a todos os funcionários que trabalharam no ambiente. “Esperamos que tenhamos deixado um bom legado em nossa querida cidade”, concluiu a nota.