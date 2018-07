TIRO E QUEDA – 18.07.2018

A prefeitura de Alta Floresta comemorou, por meio da assessoria de imprensa, com textos espalhados pelas mais diversas mídias da cidade, a 13ª colocação no índice Firjan.

Mas aí, claro, curioso como sou, fui pesquisar o que significa o tal “índice Firjan” e para que serve.

E descobri que o índice é criado pela Federação da Industria do Rio de Janeiro, no site da Firjan, há uma explicação sobre o índice:

“O IFDM – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – é um estudo do Sistema FIRJAN que acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros em três áreas de atuação: Emprego & renda, Educação e Saúde. Criado em 2008, ele é feito, exclusivamente, com base em estatísticas públicas oficiais, disponibilizadas pelos ministérios do Trabalho, Educação e Saúde”.

Trocando em miúdos, é como se fosse uma espécie de “Oscar” dos municípios.

Então vamos pensar: Porque isso é importante?

Imagine se os gestores não tivessem nenhum meio de mensurar as suas ações e desta forma não conseguissem planejar seus investimentos.

A consequência disso é que as decisões a serem tomadas ficariam sempre na casa do achismo, eu acho que tem que investir aqui, eu acho que tem que investir lá, ou acolá, seria sempre assim.

Já para o cidadão como um todo, este índice tem lá sua importância e acompanhar é uma forma das pessoas estarem antenados e desta forma adquirem a possibilidade de opinar com segurança e cobrar com veemência aos atos do Poder Público.

Este índice então é bacana, é legal, é “amigão”, apesar de ter sido criado pela Federação das Industrias do Rio de Janeiro.

E para Alta Floresta, há uma grande importância o resultado deste ano, ter aparecido entre os 13 principais índices do estado é uma forma de mostrar que o trabalho de organização que vem sendo implementado, ainda que nós cidadãos queiramos mais, está sim sendo bem feito e isso é fenomenal.

Segundo assessoria, e isso tem muita importância, dos 23 municípios do estado que possuem planejamento estratégico e fazem parte do Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) do Tribunal de Contas de Mato Grosso desde 2012, 11 melhoraram suas posições no ranking Firjan de Desenvolvimento Municipal 2018.

Neste ranking dentre as cidades matogrossenses, destacam-se Lucas do Rio Verde, em primeiro lugar; Cuiabá em segundo; Diamantino em terceiro lugar; e Sinop em quarto.

Planejamento é alma da boa gestão pública. Dá para ser melhor? Não tenha dúvida, mas o passo que já foi dado terá reflexos positivos no futuro.