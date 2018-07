‘Alta Ville’: Primeiro prédio com 14 andares começa a ser erguido em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Com 14 andares, o mais novo empreendimento do município irá integrar comodidade, segurança e sustentabilidade. Nesta terça-feira 17, nossa reportagem acompanhou um pouco dos trabalhos dos funcionários que atuam na obra e podemos perceber que boa parte da fundação já está com alicerce e quase pronta para receber o concreto.

De acordo com o responsável técnico e um dos sócios do empreendimento, Mauricio da Silveira Vera, essa é a fase mais demorada já que a base precisa de uma atenção maior sendo ela a responsável por dar sustentação aos 14 andares do edifício. Ele ressaltou que após a concretação, as expectativas são de construir um andar por mês. “É um projeto totalmente inovador, inclusive para mim que sou de São Paulo; estamos implantando no condomínio uma série de coisas que as vezes pra SP é difícil por conta da dificuldade de um grande centro, como a quantidade de energia solar que temos aqui”, exp lica Mauricio em entrevista para o Jornal O Diário.

Com garantia de lazer, segurança, conforto, privacidade e sustentabilidade, o condomínio residencial ‘Alta Ville’ contará com 48 apartamentos de 183 m² e 4 suítes duplex na cobertura. A ideia dos sócios Mauricio e Abdo Alhaquim, idealizador do projeto, é de aliar toda a tecnologia existente no atual mercado com termos de modernidade. Conforme Mauricio disse para a reportagem, o condomínio vertical contará com tomadas USB nos quartos, infraestruturas de ares-condicionados, janelas com persianas integradas, fachadas anti-refletiva para diminuição do calor, energia solar na área comum e água de reuso, sendo que toda a água da chuva será aproveitada. Para o empreendedor, isso tudo irá reduzir o custo de condomínio.

Maurício disse que está sendo montado um laboratório dentro do canteiro de obras para fazer o controle tecnológico dos produtos de concretagem. “Tudo isso que a gente faz é buscando mais qualidade e óbvio vai resultar em segurança e benefício para o cliente final”, concluiu ele.