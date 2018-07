Prifest: Tradicional festa do shop em Alta Floresta já tem data definida

Bruno Felipe / Da Reportagem

No dia 16 de setembro acontece a 23ª Prifest, tradicional festa do shop no município. Idealizado pelo Rotary de Alta Floresta, todo o recurso arrecadado será destinado a aquisição de cadeiras de rodas e de banho que serão doadas para a população carente de Alta Floresta.

Somente no ano passado o evento obteve um montante arrecadado que permitiu a compra de aproximadamente 110 cadeiras de rodas para a população. No dia 16 (domingo), haverá um delicioso almoço com churrasco e a venda de shops. “Pretendemos esse ano aumentar o valor, aumentar os recursos e aumentar as cadeiras de rodas e eu acho que vai ser uma ótima festa, o pessoal está muito animado e já estamos adiantados, pois setembro está logo aí”, disse o presidente do Rotary Jairo de Carli em entrevista ao Jornal O Diário.

Ele ressaltou que no dia do evento haverá muito música e a realização do tradicional bingo, sendo que a premiação será de duas motos (01 Fan 125 e 01 Bis 125), uma televisão e dois mil reais em dinheiro, a custará em torno de R$20. Jairo ressaltou que a entrada será franca e toda a população está convidada para participar do evento.

Ele informou que está buscando parcerias junto a outros clubes de serviço do município para estarem prestigiando o evento, sendo que os integrantes dos Jipeiros de Alta Floresta já confirmaram presença e durante a festa, irão realizar a exposição dos automóveis que de longe já chamam muito a atenção.