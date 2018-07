Começou ontem a 1ª Colônia de Férias do Hamoa Resort Residencial

Karime Indianara

Da reportagem

Pens ando no bem estar e principalmente na comodidade de seus condôminos, o Hamoa Resort está promovendo uma colônia de férias para as crianças. Em sua primeira edição, a diversão está mais do que garantida aos pequenos, além de um cronograma todo elaborado com atividades diversificadas, tendo apresentações musicais, vôlei com balões de água, banhos de mangueira entre diversas outras atividades, as crianças ainda terão lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e ganharão uma camiseta personalizada.

Segundo Gelcio José Silveira, síndico do Hamoa, como muitas vezes a jornada de trabalho dos pais são intensas, nem sempre tem como conciliar com o período de férias dos filhos; pensando nisso o Hamoa decidiu dar uma ajudinha criando a colônia de férias. “A colônia de férias, vem para oferecer às crianças, além de uma socialização, divertimento e um ambiente estimulador as descobertas. É um projeto embrionário, e desse tiraremos as lições necessárias, para atendermos o bem estar de nossos condôminos” disse ele ao Jornal o Diário.

Débora Cristina Palavro, Gestora Administrativa do Condomínio nos contou como foi a elaboração das atividade para as crianças “Além da equipe do próprio condomínio, contratamos profissionais da Arte & Diversão para elaborar e executar um cronograma condizente para cada faixa etária. A Colônia é em período integral onde as crianças tem um cronograma de atividades pré definidas, incluindo os lanches da manhã e da tarde além do almoço.”

Por ser a primeira edição, a gestora Débora, já considera a colônia um sucesso, com uma excelente adesão de aproximadamente 40 participantes, com idades que vão de 02 a 14 anos. Sendo que dos dias 16 a 20/07 as atividades serão voltadas para os pequenos de 05 a 14 anos e nos dias 21 e 22/07 para os de 02 a 04 anos.

Em conversa com a reportagem do Jornal o Diário, Joel Ricardo Bedin que é Gestor Comercial do Hamoa, mostrou sua satisfação na realização de mais esta atividade diferenciada aos condôminos “Ver a gestão do condomínio, que é independente da empreendedora, realizar não só essa mas também outras atividades que promovem o conforto, bem estar, relacionamento e a alegria de seus usuários, nos dá a convicção de que nossos empreendimentos estão no caminho certo!”

A Colônia de Férias é uma oportunidade ímpar de um lazer ativo para as crianças que em decorrência das férias muitas vezes estariam em casa e na maioria das vezes sem praticar nenhuma atividade. “Esta é a primeira que organizamos das muitas que virão!” Finalizou Débora Cristina Gestora Administrativa do Hamoa.