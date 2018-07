Pista escorregadia ocasiona série de pequenos acidentes na Avenida Ariosto da Riva

Bruno Felipe / Da Reportagem

O óleo do motor de um caminhão acabou vazando na pista de rolamento na Avenida Ariosto da Riva, bem em frente a uma tradicional pizzaria do município. Conforme informações apuradas pela reportagem do Jornal O Diário, eram por volta das 11h00 quando o caminhão de uma empresa de eletromóveis de Alta Floresta passou pela pista e não percebeu que o óleo estava vazando, o caminhão parou logo após passar pela pizzaria e possivelmente notou o problema, mas boa parte da pista de rolamento já estava com óleo.

Em grupos de mídias sociais, os internautas relataram que após o veículo sair do local alguns pequenos incidentes foram registrados devido a pista estar escorregadia. Em um primeiro momento, uma pessoa chegou a cair de moto, mas não há a confirmação se ela escorregou ou se bateu em outro automóvel.

Os relatos ainda dizem que na hora do almoço uma mulher que pilotava uma motocicleta acabou por escorregar em frente a pizzaria e caiu sozinha ao chão. Enquanto alguns populares ajudavam a moça a se levantar, outra mulher conduzindo uma moto modelo bis, também escorregou na pista e caiu um pouco atrás da moça do primeiro acidente, ocorre que neste instante uma outra motocicleta vinha logo atrás e se chocou na moto da mulher, vindo também a cair ao solo.

Nossa reportagem esteve no local minutos após o registro dos acidentes e constatamos a presença dos Agentes de Trânsito colocando terra em toda a extensão onde o óleo cobria a pista, auxiliando na passagem dos condutores e impedindo que novos acidentes ocorressem.