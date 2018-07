Com conforto, segurança e privacidade, Hamoa Resort em Alta Floresta oferece área de lazer recreativa completa para os seus moradores

Bruno Felipe / Da Reportagem

A reportagem do Jornal O Diário visitou o Hamoa Resort Residencial. O empreendimento oferece um amplo espaço e foi desenvolvido para as pessoas sentirem-se de férias durante todo o ano, resguardadas por um ótimo sistema de segurança 24 horas, contando com a presença de rondas por todo o residencial e perímetro cercado por muros de 3,20m.

O residencial oferece diversos serviços aos seus condôminos como um parque aquático completo, complexo bem-estar com academia completa, campos de futebol sintético, quatro quadras de tênis com padrão oficial, quadras de areia, pista de caminhada, ciclovia, restaurante, brinquedoteca, além de cinco espaços para eventos.

Conforme nos disse o Gestor Comercial Joel Ricardo Bedin, a taxa de condomínio chega a aproximadamente R$450. O valor cobrado acaba sendo pequeno em função da quantidade e qualidade dos serviços oferecidos “É um valor atrativo e falo isso como um profissional da área de imóveis, porque hoje o Hamoa tem uma taxa de condomínio muito abaixo do que se cobra no mercado por qualquer tipo de serviço similar”, informou ele.

Maria de Lourdes Del Moro, está construindo sua nova casa dentro do Hamoa; ela já havia feito um projeto e quando visitou o residencial a convite de Joel, se encantou ao dar uma volta pelo espaço e em menos de dois dias decidiu comprar um terreno e adequar o projeto para o novo local.

Emocionada com a aquisição, Lourdes disse a reportagem do Jornal O Diário que a tranquilidade e a segurança, foram os quesitos que mais chamaram sua atenção e para ela, a sensação foi de estar em outra cidade. “Quem não adquiriu, passeia, vai lá dentro visitar, porque é muito bom e é um investimento tremendo que a pessoa nunca irá se arrepender”, disse ela ressaltando que a construção está em sua fase final e seu desejo é mudar para o local ainda neste mês de julho. Em relação à distância, ela diz que tornou-se um mero detalhe devido a tranquilidade e tudo que o espaço oferece “Quando percebo já estou dentro do Hamoa”, disse ela.

As pessoas interessadas em conhecer o condomínio, devem procurar a administração comercial do Hamoa localizada na Av. Ludovico da Riva Neto e agendar uma visita. “Lembrando que todas as pessoas da comunidade são muito bem-vindas, independentemente de ter ou não intensão de compra, a missão maior da equipe comercial é para que os altaflorestenses conheçam o Hamoa, o maior empreendimento imobiliário na região do extremo norte do estado”, concluiu Joel.