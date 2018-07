Vítimas são trancadas dentro do banheiro após criminoso invadir residência

Bruno Felipe / Da Reportagem

Na manhã desta terça-feira 10, um casal altaflorestense foi vítima de um roubo dentro de sua residência, localizada no bairro Jardim das Araras, sendo o homem de 31 anos e a mulher de 61. Conforme informações registradas no Boletim de Ocorrências, o suspeito foi descrito na resenha policial como tendo aproximadamente 1,80m e pele de cor morena clara, se aproximou da residência em uma motocicleta modelo Tornado de cor vermelha, com uma arma calibre 38 em punho anunciando o roubo. O criminoso pediu por ouro e joias das vítimas, dizendo “Anda logo meu irmão, cadê o dinheiro? ”.

As informações dão conta de que o meliante já havia passado por duas vezes seguidas naquela localidade e ao avistar a vítima próximo ao portão de sua casa, resolveu fazer o retorno e sacou a arma rendendo as vítimas. Após isso, o meliante forçou a entrada delas dentro da residência e obrigou o homem a retirar as joias que a esposa usava no momento e entregou ao suspeito, que logo em seguida trancou o casal no banheiro do quarto deles e ainda afirmou que estava “sendo generoso” com as vítimas.

Após alguns minutos o suspeito foragiu-se do local levando as joias e também a carteira do homem, contendo todos os documentos. Conforme informações apuradas pela reportagem do Jornal O Diário, as duas vítimas serão ouvidas hoje pelo delegado Carlos Francisco da Delegacia de Polícia Civil para que as providencias cabíveis sejam tomadas, sendo que a busca pelo suspeito já foi iniciada através do auxílio da Polícia Militar de Alta Floresta.