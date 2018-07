Agência dos Correios de Alta Floresta poderá aderir à greve do estado; Assembleia para discussão acontece no próximo dia 16

Bruno Felipe / Da Reportagem

Conforme mostramos na edição do Jornal O Diário de ontem dia 11, os funcionários dos Correios estão avaliando a possibilidade de fazer uma nova greve no estado de Mato Grosso. As informações dão conta que serão realizadas assembleias gerais extraordinárias em cinco cidades do estado para alavancar opções a fim de que a greve seja a última escolha para se recorrer, já que quem perde com a paralisação é a comunidade.

De acordo com o edital de convocação, os trabalhadores irão avaliar a campanha salarial 2018/2019, além de ações que não priorizem o bom funcionamento do sistema dos correios, como, por exemplo, fechamento de agências, terceirização de funções e demissões. Caso a maioria decida, a categoria poderá aderir a uma possível greve geral por tempo indeterminado, a partir das 22h do dia 18/07.

Em Alta Floresta, a reportagem do Jornal O Diário conversou com a gerente da unidade dos correios do município e ela disse que não está a par da adesão dos funcionários de Alta Floresta frente a greve, mas ressaltou que haverá uma assembleia no próximo dia 16 na capital Cuiabá com os representantes do município e somente assim saberá se os funcionários irão aderir à greve ou não.

Em Cuiabá, a assembleia será na sede do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios (Sintect), no bairro Poção. Segundo informações apuradas pela reportagem do Jornal O Diário, a categoria havia paralisado suas atividades no ano passado por um período de 18 dias, encerrando-se no mês de outubro. Durante este tempo, cerca de 400 mil correspondências e 20 mil encomendas deixaram de ser entregues por dia.