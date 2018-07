Depois de muito tempo, Cultura volta a ser comandada por um artista

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizado na manhã de ontem (10) a cerimônia de posse do novo diretor da pasta da Cultura de Alta Floresta. O cantor, compositor e articulador cultural Kauan Lima foi nomeado pelo Prefeito Asiel Bezerra para auxiliar na administração dos assuntos referentes a cultura no município, juntamente com a chefe Márcia Trindade e o Secretário de Cultura, Esportes e Lazer Zamir Mendes. Para o secretário Zamir, a nomeação do artista veio para somar; “É uma pessoa que assume a direção da cultura com toda a responsabilidade de tocar a cultura com o meu apoio como secretário e as coisas não mudam, tudo que tem sido encaminhado continua os andamentos”, disse Zamir ao Jornal O Diário.

Para a reportagem do Jornal O Diário, Kauan disse que sempre desenvolveu trabalhos junto a cultura, sendo que dentre suas atividades colaborou para fomentar a música, a dança e o teatro, contribuindo também com a realização de diversas ações sociais dentro do município. Além disso, o trabalho dentro da secretaria será de parceria, já que Kauan conhece a maioria dos artistas altaflorestenses e em suas próprias palavras, disse que não será comandante de nada, mas terá seus amigos como parceiros que o ajudarão a fazer o que sempre desejou realizar em Alta Floresta que é movimento cultural.

“Eu quero pegar todas as pessoas que fazem parte da cultura, os artistas, os que fazem parte da secretaria enfim, chamar todo mundo e vamos fazer juntos um trabalho de cultura em Alta Floresta, então estou muito feliz e agradeço a todos os meus amigos e aqueles que acreditaram em mim”, disse ele.

Kauan ressaltou que deseja alavancar as ações de incentivo às crianças altaflorestenses, pois muitas delas possuem talentos, mas não existem oportunidades “Tinha essas oportunidades e hoje não tem, então eu quero fazer isso mesmo que seja pequeno, mas que terá uma grande relevância para aquele que está querendo mostrar o seu trabalho”, disse o cantor.

Kauan é artista há muitos anos e em 2003 lançou um dos trabalhos de maior sucesso, sendo reconhecido nacionalmente com a formação da dupla sertaneja ‘Marcos e Kauan’. A dupla encerrou os trabalhos no ano de 2010, pois o artista não queria fama, mas sim desenvolver trabalhos sociais que ajudassem de maneira efetiva a comunidade como um todo. “Estamos aí para fazer um trabalho com simplicidade, mas que vai fazer diferença para muitas pessoas”, concluiu ele.