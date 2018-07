Definida a programação do Estradeiro de Guarantã á Alta Floresta

Já está definida a programação para o Estradeiro que será realizado na próxima setxa-feira, 13, entre Guarantã e Alta Floresta. A saída está marcada para as 10:00h em Guarantã do Norte na Praça da Cultura, a equipe passa por Novo Mundo, Comunidade Cinco Mil e Carlinda, a previsão da chegada em Alta Floresta é as 18:00h. A noite, às 19:00h será realizada uma Audiência Pública no Auditório da OAB, comandada pela Assembleia Legislativa do Estado, com transmissão pela TV Assembleia.

“A organização é uma sugestão e junção de todas as entidades organizadas de Guarantã e Novo Mundo que se reuniram em janeiro deste ano e está defendendo várias ações de macropolitica para a região do entorno da BR 163 e classe política regional com intuito de fortalecer ações nesse sentido da região de Alta Floresta e convidando todos os municípios do noroeste de MT até Aripuanã”, explicou Lutero Siqueira, ex-prefeito de Guarantã do Norte.

De Alta Floresta, uma das lideranças que tomou frente no Estradeiro é o presidente do PR (Partido da República) e pré-candidato a deputado estadual Edinho Paiva, que por meio de mídias sociais tem convidado a comunidade de Alta Floresta para ombrear junto com os organizadores pelo asfaltamento do trecho que ligará Alta Floresta à Guarantã do Norte, na BR 163, dando desta forma acesso da produção agrícola regional a região dos portos no Pará.