Construção da galeria do bairro Boa Nova está paralisada; moradores reclamam do perigo devido a buraco aberto no meio da via

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta iniciou neste ano a construção de uma galeria de escoamento de água na Perimetral S.ª Santana que faz ligação com o Bairro Boa Nova 2 ao 3. Ocorre que, há cerca de 15 dias as obras foram, simplesmente, paralisadas. A princípio, a construção da nova galeria se faz necessário, pois a intensão da Prefeitura é construir posteriormente um asfalto comunitário naquele local.

Em meio a isso, a rua encontra-se interditada devido ao enorme buraco feito para colocar os tubos onde as águas irão percorrer. A reportagem do Jornal O Diário esteve na tarde de ontem (10), no local exato da construção e constatamos que além da cratera aberta no meio da rua, não existe quaisquer sinalizações indicando que ali existe uma obra.

Em entrevista ao Jornal O Diário a moradora Thalia Lima disse que a equipe de funcionários da obra trabalhou apenas 3 dias e logo após, a obra foi abandonada. “Não temos asfalto e a poeira vai toda para dentro de casa; agora temos esse outro problema que é esta obra paralisada, ali tem que dar a uma volta toda para poder passar”, disse Thalia.

Além disso, os moradores daquela localidade chamam a atenção para a possível construção de um asfalto comunitário na rua, já que muitos alegam que não tem dinheiro para ajudar no montante. Segundo Geralda Batista, moradora do bairro, o valor que se paga de impostos cobrado nas contas, principalmente de água, deveriam ser usados para custear serviços como esse “Tem que ter as coisas necessárias para nós, porque desse jeito não dá para a gente viver, temos que morar”, disse ela em entrevista ao Jornal O Diário

A reportagem do Jornal O Diário tentou contato com o Secretário de Obras Elói de Almeida, para dar esclarecimentos sobre esta situação, mais até o fechamento desta edição, não obtivemos resposta.