Mais de 40 espetáculos foram apresentados pelo TEAF em seus 30 anos de história

Bruno Felipe / Da Reportagem

Hoje (09/07) o Teatro Experimental de Alta Floresta está completando 30 anos de fundação no município. O teatro que é Ponto de Cultura, tem sido beneficiado por convênio entre Governo do Estado de Mato Grosso e Ministério da Cultura desde dezembro de 2014 e norteia sua organização a partir dos princípios de radicalidade, rigorosidade, felicidade do conhecimento, pesquisa permanente e fortalecimento da relação de produção democrática e participativa.

O grupo foi fundado em meados de 1988 e dede sua fundação, mais de 40 espetáculos foram apresentados em Alta Floresta. Em 2009, o grupo criou uma biblioteca dentro do espaço TEAF e denomino-a de ‘Biblioteca Anderson Flores’, em homenagem a um dos criadores do TEAF que faleceu em agosto de 2016. A biblioteca possui um acervo voltado principalmente para as artes, tendo obras nas áreas de teatro, literatura, artes plásticas, fotografia, cinema, cultura popular, filosofia, dentre outras.

Um dos integrantes ativos mais antigo do grupo é o diretor e ator Ronaldo Adriano, sendo ele o responsável por inúmeras atividades promovidas dentro do espaço cultural. Ronaldo entrou para a companhia em 1991 e no decorrer dos anos trabalhou para que o grupo conquistasse um reconhecimento em nível estadual e nacional, sendo hoje referência em questão de produção de espetáculo. “Para a gente é algo muito gratificante, são três décadas de grupo, trinta anos produzindo teatro, já discutimos vários assuntos dentro dos espetáculos que o grupo faz e o sentimento é de gratidão a todos as pessoas que participaram do teatro, todas as pessoas que colaboram de algum modo”, disse Ronaldo em entrevista ao Jornal O Diário.

Conforme ele explicou para a reportagem, atualmente o grupo continua firme no propósito que foi pensado lá em 1988 quando o grupo foi fundando, que é o trabalho de difusão do teatro, além proporcionar a formação de artistas. “Formar pessoas que pudessem atuar em várias partes e não só a arte, e o teatro continua com esse propósito”, disse ele.

De acordo com Ronaldo, a cidade possui um papel fundamental para que o grupo continue atuando, por isso é imprescindível que a comunidade continue ajudando de toda forma possível, seja de formas participativas ou até mesmo efetivas.