Empossados os novos presidentes de clubes da família rotária

Da Reportagem do Jornal O Diário

A nova diretoria para o ano rotário 2018/19, tomou posse na noite de sexta-feira, 06 e atraiu um grande número de pessoas representando clubes de serviços, entidades e a sociedade em geral, que foi prestigiar os novos presidentes. O evento teve também a presença do prefeito de Alta Floresta Asiel Bezerra e dos deputados estaduais Romoaldo Junior e Ademir Brunetto, além de vereadores e lideranças militar e religiosas.

Como é de praxe, a noite foi de despedidas e assunção de desafios. Os presidentes que deixavam os cargos falavam da experiência que tiveram no comando do grupo e da necessidade de união em torno dos novos comandantes para que as ações desenvolvidas pelos clubes da chamada “família rotária” deem os resultados esperados.

Jair José Flores, o popular Cabelo, que comandou o Rotary Centro, disse que ficou satisfeito com o resultado do Rotary sobre o seu coando, ele relatou que, apesar de estar “passabdo o bastão”, a responsabilidade dos “past presidents” sempre aumenta, “os companheiros esperam que aquela aprendizagem que você teve como presidente que passe para eles, ajudem eles, para eles poderem chegar lá, então a responsabilidade aumenta, as cobranças aumentam”, explicou, dizendo ser grato ao Rotary pelo aprendizado que somou nos 10 anos que frequenta o clube, “o Rotary ensina a respeitar, a amar ao próximo, a fazer o bem e eu acho que aquilo que o homem leva desta terra é a bondade, a caridade, o amor a fraternidade e isso que eu pratico com o Rotary”, afirmou.

Assume o Rotary Centro a rotariana Eudes de Carli, que na sua posse revelou que o medo que achava que iria sentir ao assumir o clube é facilmente substituída pela coragem ao verificar a “causa rotária”, que está inscrita no lema do clube, dar de si antes de pensar em si. “Eu acredito que a tarefa não é difícil, com o apoio dos companheiros a gente vai vencer mais este ano e vamos fazer um bom trabalho a frente do Rotary”, afirmou. A presidente juá começou com sua equipe a planejar as ações do Rotary para a temporada que se iniciou na noite de sexta-feira, inclusive já fez o anuncio da data do Leilão solidário que é uma das ações desenvolvidas pelo clube, “esse no vai ser no dia 9 de dezembro e é um evento em que a gente arrecada mais, aonde a gente consegue fazer mais serviços comunitários, atendendo a própria comunidade”, afirmou.

Amilto Felizardo, que deixou a presidência do Rotary Alta Floresta, comemorou a participação de várias autoridades no evento festivo, mas fez questão de estender o agradecimento à toda a população de Alta Floresta, “o que mais nós temos que agradecer chama-se sociedade altaflorestense, são as pessoas, é a nossa cidade, o nosso povo, que apoia o Rotary, sempre apoiou nestes 36 anos”, afirmou. Felizardo reafirmou o compromisso dos companheiros com a administração do presidente entrante Jairo de Carli.

O novo presidente falou à reportagem do Jornal O Diário, que fez questão de afirmar o interesse de dar continuidade aos trabalhos que são desenvolvidos pelo clube, bastante atuante nas causas do clube, o novo presidente já começou a trabalhar a realização da Prifest e espera grande engajamento não só de seus parceiros, como da sociedade em geral. De Carli afirmou que a união entre os clubes da família rotária é uma das marcas que pretende dar continuidade, “cada um tem seu modo de trabalhar mais a realidade é sempre a mesma, é ajudar as pessoas”, afirmou.

Os novos presidentes dos clubes são: Rotary Club Alta Floresta, Jairo de Carli; Rotary Alta Floresta Centro, Eudes Clarisse de Carli; Interact, Mel Trindade Campos; Rotaract, Mariana Trindade e Casa da Amizade, Eliane Antonia.