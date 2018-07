Ações preventivas estão sendo realizadas pela Secretaria de Trânsito durante a Copa do Mundo

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretaria Municipal de Trânsito está intensificando os trabalhos de fiscalização no período em que ocorrem os jogos pela Copa do Mundo Rússia 2018. Em dias de partida, a população altaflorestense muitas vezes exagera na comemoração e saem ao volante após ingerir bebidas alcoólicas. Por conta disso, os agentes de segurança pública optaram por fazer rondas preventivas para coibir o tipo de pratica de embriaguez ao volante. “Se a gente sair para fazer o trabalho de fiscalização a gente não vai conseguir atingir o objetivo, não vamos conseguir abordar todos que saírem com seus veículos, então a forma de prevenção e de conscientização está surtindo efeito e é a melhor forma que a gente tem para trabalhar com esse tipo de situação”, disse o Secretário de Transito Messias Araújo em entrevista ao Jornal O Diário.

O trabalho é realizado em conjunto com o grupamento militar do RP Motos, e também com os demais policias da Polícia Militar que realizam a prevenção no término dos jogos com as viaturas passando nos locais onde existem aglomeração, se dividindo no perímetro urbano da cidade “A gente está vendo que isso está surgindo efeito, a população está se conscientizando e vendo a fiscalização passando próximo aos locais”, disse Messias ressaltando que não houve nenhum registro de acidente por embriagues ao volante após os jogos até o momento.

Ele salientou que houve situações onde a PM flagrou alguns condutores irregulares por direção perigosa e embriagues ao volante nos últimos dias, mas o cidadão não estava ligado diretamente em uma dessas concentrações assistindo ao jogo da copa. “Os trabalhos de fiscalização são rotineiros, não só diante da situação dos jogos da seleção, mas em todos os demais dias”, disse ele.

Na semana passada, um casal, sendo o rapaz visivelmente embriagado, sofreu um acidente na Perimetral Rogério Silva e havia uma criança de apenas 6 meses na garupa que saiu ferida. Ele ressaltou que situações como essa acontecem com muita frequência na região da grande Cidade Alta e vários absurdos são flagrados como, além de transportar criança menor de 7 anos na garupa, os condutores não estão se atentando a colocar capacetes nas crianças. “Os agentes estão fiscalizando e eu tenho que orientar os condutores que esse tipo de infração ele cabe em retenção da CNH do condutor, pois é proibido transportar crianças abaixo de 7 anos em motocicletas”, explicou Messias.