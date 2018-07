Ponte não suporta “carga monstra” e cai; é a segunda em menos de 10 dias

Da Redação do Jornal O Diário

Uma ponte de madeira com 18 metros com extensão, ruiu depois que um caminhão tipo “julieta”, carregado com toras, tentou passar. O acidente aconteceu no início da tarde desta quinta-feira, 05, por volta de 14 horas, a ponte está localizada na MT 325 (Estrada da Pista do Cabeça) nas proximidades da Fazenda Vista Alegre (Luiz Fávaro), entre as estradas quarta e quinta sul.

“Do outro lado da ponte”, há várias famílias de produtores rurais, que só não ficarão ilhados porque têm a possibilidade de fazer outro trajeto, bem maior, passando pelo setor Leste do município.

A principal causa do acidente, preliminarmente, está sendo apontado como o excesso de peso do caminhão bitrem (julieta), que estaria carregando mais de 100 toneladas de toras. a “segunda carroceria” do caminhão chegou a se soltar, caindo no rio. As informações apontam apenas para os danos materiais.

Segundo informações à redação do Jornal O Diário, fotos e vídeos relatando o problema já foram encaminhados ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Duarte, uma vez que a estrada é estadual e a responsabilidade pela manutenção da ponte recai sobre o Estado de Mato Grosso.

Duarte ainda não teria se posicionado, mas já conhece a gravidade do problema e a importância da ponte para o escoamento da safra regional.

Na semana passada, há menos de 10 dias, a ponte sobre o rio Santa Helena, também na MT 325, caiu pelo mesmo problema, excesso de carga.