INSPEÇÃO – Comandante Geral do Corpo de Bombeiros visita Escola Militar de Alta Floresta

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel BM Alessandro Borges Ferreira, realizou na manhã dessa 5ª feira (5) uma visita de inspeção na Escola militar do Corpo de Bombeiros Dom Pedro II de Alta Floresta e também ao gabinete do prefeito Asiel Bezerra.

Integraram a comitiva da inspeção a Vice-prefeita Marinéia Munhoz, o Coronel BM Paulo André da Silva Barroso, Tenente Coronel BM Dércio Santos da Silva, o Comandante Regional e Diretor da Escola Militar de Alta Floresta Coronel Ramão Correia Barbosa e o chefe da sessão administrativa do BM Capitão Evandro Dias de Souza. Além deles estavam presentes a secretaria de educação Maria Iunar, o secretário de esportes Zamir Mendes e o Assessor Pedagógico de Alta Floresta, Professor Edson Amaro dos Santos.

Após a visita eles foram recebidos pelo Prefeito Asiel Bezerra em seu gabinete, que se mostrou mais uma vez, feliz com a implantação da escola militar em Alta Floresta.

Testes seletivos

No domingo (8) a partir das 8h00, a EE Furlani da Riva recebe os testes seletivos para os mais de 500 inscritos, da 1ª turma da Escola Militar Dom Pedro II de Alta Floresta. Apenas 222 vagas estão em jogo para as séries que vão do 7ª ano ao 1º ano do ensino médio. As aulas acontecerão em dois turnos, matutino e vespertino, com inicio previsto para o dia 30 de julho