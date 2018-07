Hospital do Câncer de Mato Grosso fará atendimento em Paranaíta

A Secretaria de Saúde avisa a todos que nesta segunda feira dia 09/07, o Hospital do Câncer de Mato Grosso estará atendendo no município.

Estão disponibilizadas vagas para atendimento de prevenção de Câncer de Boca.

Se você faz parte de um deste grupos ou tem um destes sintomas como:

– Fumante ou ingere bebida alcoólica por longo tempo;

– Usuário de prótese dentária (dentadura) apresenta feridinhas ou afta que não cicatrizam por mais de 15 dias, manchas vermelhas, brancas ou negras na gengiva, bochecha ou céu da boca; nódulos (caroços), na boca face ou pescoço; história de rouquidão sem motivo aparente; sensação de espinha de peixe na garganta por mais de 15 dias; presença de ínguas na região de face e pescoço que duram mais de 21 dias.

Se você se enquadra em uma das características citadas, você precisa se inscrever para atendimento.

As inscrições estão sendo feitas no PSF IV, próximo ao fórum, até hoje sexta-feira dia 06 de julho, até as 13 horas.

Levar cópia de documentos pessoais, cartão sus e comprovante de endereço. (Assessoria)