Futuro Feliz realiza com sucesso Projeto Arraiá em Monte Verde

Com a finalidade de enriquecer ainda mais o conhecimento dos alunos quanto à história das Festas Juninas, o Centro Educacional Futuro Feliz realizou no decorrer do mês de junho o Projeto Arraiá Futuro Feliz. Nessa sexta-feira, 29 de junho, aconteceram nas dependências da própria unidade escolar o encerramento do projeto.

Na oportunidade, os educandos do 1º, 2º e 3º ano, matutino e vespertino puderam degustar diversas comidas típicas e prestigiarem as apresentações dos colegas.

Segundo a Coordenadora Andrea Alves, esse projeto foi uma excelente oportunidade de engajar diversas atividades interdisciplinares e ampliar o universo linguístico dos alunos, pois parte de uma temática rica onde podem ser explorados diversos tipos de linguagens, resgate de brincadeiras, culinária típica e outros!

Andrea reforçou ainda que a escola tem um importante papel na valorização das tradições e que este projeto integrou a comunidade escolar durante todo o mês de junho, cabendo principalmente às educadoras incentivarem nos alunos o gosto pelas festas juninas, oferecendo-lhes subsídios para enriquecer o conhecimento, através de atividades lúdicas e prazerosas, contribuindo para a socialização, ensinando-os a valorizar e respeitar o trabalho do homem do campo e desenvolver o interesse e gosto pelos costumes da comunidade no qual ele faz parte.

Aproveitando o momento, mais uma vez o Diretor Anderson Tenfen e a Coordenadora Andrea Alves agradeceram toda equipe pedagógica do Centro Educacional Futuro Feliz pelo plausível trabalho que vem sendo desenvolvido nessa instituição de ensino. (Assessoria)