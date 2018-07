Oficiais do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta são promovidos no Dia Nacional do Bombeiro

Bruno Felipe / Da Reportagem

Na última segunda-feira 02, a 7ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta promoveu dois militares em uma cerimônia que ocorreu em todas as corporações do estado do Mato Grosso, inclusive de Alta Floresta. No município, o então Segundo Tenente Augusto, foi promovido para Primeiro Tenente e a Cabo Sirleide foi promovida para Terceiro Sargento.

A cerimônia contou com a presença de toda a tropa que compõe a 7ª Companhia e logo após as apresentações, foram destacados os militares promovidos, encaminhando-os para as determinadas divisas. “A emoção é grande para todos, todos que são promovidos a gente espera chegar esse dia, então quando chega é muito bacana”, disse Sirleide em entrevista ao Jornal O Diário.

Para o Tenente Augusto, a cerimônia teve como objetivo registrar a passagem na escala de hierárquica existente no Corpo de Bombeiros Militar e segundo ele, um momento de muita emoção a todos que um dia sonham chegar na mais alta patente. “É uma honra ser promovido, uma alegria grande, além de um reconhecimento dos nossos serviços prestados e quanto mais promovidos somos na carrei ra maior são as responsabilidades”, disse o Tenente Augusto para a reportagem do Jornal O Diário.

A cerimônia marcou o encerramento de comemorações do Dia do Bombeiro, celebrado no dia 02 de julho. Nos cinco dias da semana que antecederam a data, foram realizadas diversas palestras em escolas, no Cras e Creas de Alta Floresta e segundo o Tenente, foi muito interessante porque a população gostou, já que sempre é um conhecimento válido. “Combate a incêndio, primeiros socorros, é um conhecimento de extrema importância porque qualquer dia nós podemos utilizar na rua, em nossa própria família, então é importante esse conhecimento e a população quando tem uma oportunidade de aprender sempre abraça essa oportunidade”, finalizou o Tenente.