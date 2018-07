Novo Mundo: Sede de Apoio do Parque Estadual do Cristalino 1 e 2 foi tema de Reunião.

Membros titulares e suplentes do conselho consultivo do parque estadual do cristalino 1,2

Se reuniram na quinta-feira (21/06) nas dependências do museu de história natural de alta floresta. Representantes do legislativo novomundense vereadores Nativo, Amado e Edemar Esquena da câmara de dirigentes e lojista, (CDL) Associação de Desenvolvimento da Gleba divisa (ADISGLED).

O chefe do executivo municipal prefeito Toni Mafini participou da juntamente com assessora de planejamento Elizangela Petri e o procurador Municipal Dr: João Vidigal.

Representantes do executivo municipal de alta floresta e lideranças da sociedade organizada (SEMA) e (ICMBIO) vários temas voltados para o desenvolvimento do parque foram discutidos.

Entre eles o programa de monitoramento de biodiversidade pelo professor domingos da UFMT. Um dos assuntos mais discutidos durante a reunião, é a implantação da sede de apoio do parque seja implantada em Novo Mundo os membros ressaltam que a maioria das áreas dos parques Estadual 1 e 2 se localizam no território NovoMundense. A próxima reunião do conselho consultivo do parque Estadual do Cristalino acontecerá no mês de setembro do ano em curso. (Assessoria)