Mutirão de Ação Social realiza mais de 400 atendimentos no Dia C – Dia de Cooperar em Nova Monte Verde

Em clima de descontração e de muita cooperação, foi realizado no dia 30 de junho, na Feira Municipal, o Dia C – Dia de Cooperar, um mutirão social organizado e idealizado pela Cooperativa de Crédito SICREDI, LIONS e LEO Clube de Nova Monte Verde, com a parceria da Prefeitura Municipal e as Secretarias de Saúde e Assistência Social.

Com uma equipe de aproximadamente 40 voluntário-parceiros, durante toda manhã de sábado, foram efetuados aproximadamente 400 atendimentos nas áreas de serviços de saúde, educação, lazer, beleza, cidadania, atividades recreativas, orientações jurídicas e orientações de diversos outros setores que se dispuseram a prestar gratuitamente os serviços para toda a comunidade novamonteverdense.

Entre os diversos atendimentos estavam: corte de cabelo masculino e feminino, Escova e Chapinha, limpeza de pele, Hidratação de Pele, Designer de Sobrancelha, Serviços de Manicure, Triagem oftalmológica, Exames de Controle Diabetes e Controle Pressão Arterial, Triagem Odontológica e Informações sobre câncer Bucal, Orientações Jurídicas, Orientações e Consultas de Processos Jurídicos, Orientações Serviços Cartório, Emissão Cartão SUS, Emissão de 2ª via de certidão de Nascimento e Casamento, Orientação sobre Programas CRAS e Ação Social, Emissão 1ª via RG, Emissão 1ª Via carteira Profissional, Alistamento Militar, Ginástica Laboral, Espaço Kids com Histórias e Personagens, Pintura Facial nas crianças, Consulta SPC/Serasa, além da distribuição de 120 mudas de árvores frutíferas para a comunidade presente.

Em visita ao mutirão, a Prefeita Bia parabenizou a todos os organizadores e voluntários envolvidos na ação. “É muito gratificante ver as instituições e empresas da nossa comunidade tão empenhadas em fazer a diferença em nosso município […] Todos os voluntários que estão oferecendo seus serviços de forma gratuita estão de parabéns, pois posso ver a alegria no olhar de cada um aqui!” Comentou a Prefeita.

O ponto alto do evento foi à animação da galera da Ginástica Laboral com o acompanhamento de ajudantes vestidos de personagens de conto de fadas, do Espaço Kids, onde as Professoras deram um show contando estórias infantis e das professoras que colaboraram com a pintura facial em todas as crianças que subiram no palco.

O Lions Clube, Leo Clube e SICREDI, agradeceram a todos os parceiros-colaboradores, patrocinadores e Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde pela dedicação e carinho que trabalharam para abrilhantar esse evento de forma tão grandiosa para toda comunidade.

“Tivemos uma grande festa de representatividade. É dia de festejar, é dia de Cooperar, confraternizar e mostrar para a sociedade o que é o cooperativismo. É o dia das cooperativas e seus parceiros externarem o significado do nosso trabalho na busca pelo equilíbrio sócio econômico do país. Pequenas ações… Grandes Mudanças…” Afirmou a organização do evento. (Assessoria)