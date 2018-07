Hamoa Resort Residencial tem presença e participação confirmada na 13ª Expoap que começa hoje

Karime Indianara

Da reportagem

Começa hoje dia 05 de julho em Apiacás, a 13ª Expoap – Feira Agropecuária do município. A abertura da feira está marcada para as 20:30h, com um grandioso rodeio em touros e logo após, um bingo com premiação de R$3.000,00, além é claro de inúmeros expositores de tratores, implementos agrícolas, entre outros. E pra finalizar o primeiro dia de exposição, um show com o cantor altaflorestense Alisson Marques, que anima o público presente. A feira que começa hoje, vai até o dia 08 de julho.

Na sexta-feira 06 após o rodeio, mais um bingo com a premiação de R$6.000,00, show com João Lucas e Fernando e também a apresentação do Coral de Violeiros de Apiacás. No sábado 07, acontece a queima de fogos, os shows de João Ricardo e Juliano e também de Bruno Ferraz. Já no domingo 08, encerramento, o grandioso bingo com o prêmio de uma carro 0km. O Presidente do Sindicato Rural Júlio César dos Santos conversou com a reportagem do Jornal O Diário e falou um pouco sobre sua expectativa para a feira deste ano. “A expectativa é a realização de grandes negócios, de grandes negociações este ano.”

E pelo terceiro ano consecutivo, o Hamoa Resort Residencial faz parceria com o evento. Em conversa com o Jornal O Diário, Joel Ricardo Bedin, Gestor Comercial do Hamoa, falou um pouco sobre essa parceria; “Acredito que temos que valorizar o investimento na feira local por acreditar que Apiacás faz parte de uma região em franca expansão, uma região que vem se firmando no cenário do Agronegócio de todo o estado. Temos inúmeros clientes lá e acreditamos que a cidade de Apiacás possui um potencial muito grande para investimento”.

Paulo Paroli – Gestor de Marketing e Mercado da JMD Urbanismo, também falou um pouco sobre mais uma participação na Expoap. “Para nós da JMD Urbanismo e da Família Arpini, empreendedores do Hamoa Resort Residencial, é sempre um enorme prazer participar deste evento. Além do real potencial de negócios, sempre fomos incrivelmente bem recebidos em Apiacás, o que nos faz ter um enorme carinho pela cidade e suas pessoas e o desejo de participar continuamente. Sempre que participamos da Expoap colhemos os resultados e este ano temos a mesma expectativa, ainda mais pelo momento de expansão da produção agrícola em toda a região.”

Segundo Paroli, a ideia de mais esta parceria é de valorizar a cidade que, por ser forte nos agronegócios e consequentemente nas atividades que são nutridas por este, possibilita ótimas oportunidades comerciais. Portanto a Feira possibilita acessar os principais formadores de opinião da cidade de Apiacás que estão reunidos neste evento.

O Presidente do Sindicato Júlio César, além de convidar a todos para irem prestigiar, finalizou agradecendo a mais está parceria do Hamoa na Feira Agropecuária do município. “Agradecemos todo o apoio do Hamoa Resort Residencial pela grande parceria na 13ª Expoap.