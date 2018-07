Apiacás comemora 30 anos com grande festa

Para comemorar os 30 anos de emancipação política de Apiacás a prefeitura municipal organizou uma grande festa, que contou com a praça de alimentação Feira da Lua, lindas apresentações das escolas municipais e estaduais, Apae, secretarias municipais, grupo dos Desbravadores, Fanfarras de Alta Floresta, Carlinda,

Paranaíta, Nova Monte Verde e a de Apiacás. Além do emocionante show gospel com a banda da Igreja Presbiteriana Renovada, logo apó

s o gr

ande show com a dupla Ataíde e Alexandre e finalizando a festa a banda Projeto Show.

Para o prefeito, Sr. Adalto Zago a festa estava linda. “Não tenho palavras para agradecer toda equipe da prefeitura que trabalharam incansavelmente para a organização dessa festa, meu muito obrigado aos prefeitos e secretários dos municípios vizinhos por mandarem as suas fanfarras. Parabéns para todas as apresentações, estava tudo muito lindo, e obrigado a cada cidadão que veio fazer com que essa festa foi um sucesso”. Diz o prefeito.

Já o Sr. João Bosco, vice-prefeito, parabenizou Apiacás pelos seus 30 anos. “ Quero deixar aqui meus parabéns ao povo de Apiacás, pois é através de cada um que construímos a hi

stória do nosso município, com povo hospitaleiro, guerreiro e trabalhador. Mais uma vez meus parabéns a toda equipe da prefeitura que organizaram essa linda festa”. Ressalta o vice-prefeito.

Segundo a presidente da Câmara de Vereadores, Regina Pizolli, essa festa marca uma nova história para Apiacás. “ A cada ano que passa a prefeitura municipal vem trabalhando para que a festa seja cada vez melhor. Prova disso é o número de pessoas que vieram festejar conosco, e assim comemorar mais um ano do nosso querido município. Parabéns ao prefeito Adalto Zago e toda sua equipe por essa belíssima festa, e em nome dos vereadores parabéns ao povo de Apiacás”. Afirma a presidente da câmara. (Assessoria de imprensa; Driely Melo)