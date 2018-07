Prefeito Dr Asiel retorna de tratamento de saúde e tem recepção calorosa

O prefeito doutor Asiel Bezerra retoma a titularidade do cargo após exatos 90 dias em que esteve afastado para recuperação da saúde. Nesse período a administração do município esteve sob o comando de sua vice-prefeita, Marinéia da Silva Munhoz, que na manhã de segunda-feira, 02, sob aplausos, devolveu a braçadeira ao titular da Casa que, renovado, entra em campo com sede de gol, no dia em que a seleção brasileira venceria mais uma etapa rumo ao hexa.

Fazendo uso da palavra, Marinéia agradeceu os vereadores, secretários, imprensa e todos os funcionários que estiveram reunidos para um café da manhã que selou o retorno do prefeito. “Agradeço e estarei à disposição sempre”, disse Néia emocionada, ao lado do esposo Lau, seu porto seguro no cumprimento daquilo que chamou de desafio que foi cumprido com muitas conquistas.

Luzmaia Quixabeira que, durante todo o tempo em que o esposo Asiel esteve afastado, permaneceu na prefeitura onde, além de Secretária de Assistência Social, auxiliou e acompanhou Marineia em todos os momentos, também fez uso da palavra elogiando o trabalho da vice no cumprimento do cargo de prefeita interina, e, “nesse período, conduzido o município com muita competência e com muito respeito à pessoa do Asiel”, Luzmaia não deixou de lembrar períodos difíceis, em outros tempos, com o vice do primeiro mandato do prefeito Asiel que chegou a detonar a sua família. “Te agradeço muito” e completou os agradecimentos com flores e presente.

Com a palavra Asiel mostrou-se surpreso com a recepção, agradeceu a todos, à imprensa, vereadores que foram parceiros e, exibindo seus quase quinze quilos a mais como prova de que está recuperado e pronto para retomar os trabalhos.

Quanto ao trabalho exercido por Néia “agradeço do fundo do meu coração, o excelente trabalho que certamente, graças a ele, ao apoio de todos, ao Lau que como esposo de Marineia esteve sempre apoiando, enfim a todos pelos trabalhos que tornarão muito mais fácil esse meu retorno”, finalizou. (Assessoria)