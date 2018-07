Criança é atingida por caminhonete, não resiste a ferimentos e morre no hospital

Bruno Felipe / Da Reportagem

Um grave acidente ceifou a vida de um garotinho de apenas dois anos de idade no final da manhã desta segunda-feira 02, na Perimetral Rogério Silva. Conforme informações apuradas pela reportagem do Jornal O Diário, o condutor de uma caminhonete acabou atropelando a criança que havia soltado da mão de sua mãe e ultrapassado a via de rolamento, momento em que o motorista da caminhonete não conseguiu frear e atingiu em cheio a criança.

As informações dão conta que o condutor teria levado a criança juntamente com mãe na própria caminhonete para o pronto socorro do Hospital Regional de Alta Floresta. Nossa reportagem entrou em contato com o hospital que confirmou o acidente e também que a criança não resistiu aos ferimentos e veio a falecer ainda na tarde desta segunda-feira.

Nossa equipe tentou contato com o delegado Dr. Carlos Francisco que estava de plantão ontem na Delegacia Civil, mas até a conclusão desta edição não conseguimos respostas sobre o caso, que possivelmente segue sendo investigado pela Delegacia Civil de Alta Floresta.