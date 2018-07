Crestani articula para concorrer à presidência da Câmara de Vereadores

A eleição para a nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores deve ocorrer entre agosto e outubro, após mudança que foi aprovada no Regimento Interno da Casa de Leis, o que motivou a antecipação das campanhas para a presidência do Legislativo Municipal, além do atual presidente, Emerson Machado (MDB) uma outra chapa deverá também concorrer, curiosamente, com outro candidato do mesmo partido, Elói Crestani, que já foi presidente e que pretende voltar a dirigir a Casa de Leis.

Segundo o que revelou à reportagem do Jornal O Diário, Crestani já iniciou as tratativas com os vereadores, mostrando-se como opção para concorrer à presidência. Ele disse que já contabiliza pelo menos 4 votos (mais o seu) o que, em tese, deixaria a disputa acirrada, já que são necessários 7 votos para a chapa se sagrar vencedora.

Perguntado sobre quais são os nomes, Crestani desviou e disse apenas que “são companheiros que já estão fechado comigo e que também querem mudar o comando do Legislativo em nome de um maior diálogo com os colegas”, afirmou. Crestani mostrou-se descontente com a forma de condução da Câmara, pelo atual presidente e por não concordar é que decidiu concorrer, “acho que nós podemos ajudar muito mais a administração municipal, ao município e desta forma aproximar mais a Casa junto ao povo”, afirmou.