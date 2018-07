Venda de narguilé poderá ser proibido à menores de 18 anos em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Está tramitando nas comissões da Câmara Municipal, um Projeto de Lei a respeito do uso do narguilé em âmbito municipal. De acordo com o vereador e autor do projeto Emerson Sais Machado (PMDB), o projeto proíbe a venda para menores de 18 anos, como atualmente já acontece com o cigarro e álcool, além disso, abrange outras situações, tornando-se proibido também o uso do produto em espaços públicos. “Vendo um bom andamento para ambas as partes, para quem usa e para quem vende esse produto e também para quem está próximo, para que não venha prejudicar outro comércio, é uma questão para regulamentar essa situação”, disse Emerson em entrevista ao Jornal O Diário.

De origem oriental, o narguilé é, de maneira simplificada, um cachimbo de água. O ar aquecido por carvão passa pelo fumo e resfria no líquido antes de ser aspirado, e eliminado em seguida, pelo usuário. O fumo, também conhecido como essência, é composto de tabaco e frutas ou aromatizantes.

Apesar de parecer menos agressivo do que o cigarro à primeira vista, o uso de narguilés pode acarretar problemas graves. Uma hora de uso do narguilé equivale a tragar cem cigarros, segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS). O equipamento chega a durar em média de 20 a 80 minutos e é utilizado sobretudo por jovens entre 18 e 29 anos, que correspondem a 63%. A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) aponta que, em 2015, 212 mil brasileiros usavam o narguilé.

Emerson explicou que haverá um prazo para o projeto tramitar nas comissões e posteriormente, será possível a realização da votação no Plenário, para que o projeto em fim se torne uma lei, ou não. Ele ressaltou que o projeto está disponível caso algum vereador deseje criar alguma emenda complementária. (Com informações Ministério da Saúde)