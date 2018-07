Programação especial marcou os 39 anos de Paranaíta

Bruno Felipe Da Reportagem

A cidade de Paranaíta completou 39 anos no último dia 29 de junho (sexta-feira) e para celebrar esta data a Prefeitura organizou uma programação especial que iniciou na quinta-feira 28, com a realização do Festival Gastronômico e o Festival da Canção de Paranaíta (Fecap).

No dia em que se comemora a sua emancipação (29 de junho), ocorreu o tradicional Desfile Cívico que neste ano aconteceu na Avenida Roosevelt Barbosa e contou com a participação em massa da população. Na ocasião, escolas, secretarias municipais, forças de segurança pública e comércios desfilaram pela avenida recém-pavimentada, sendo que neste ano o desfile teve como temática o surgimento da cidade, desde seus primeiros habitantes até sua evolução nos dias atuais. A história do município foi contada desde sua colonização, onde as crianças do Centro de Educação Infantil, devidamente caracterizados, desfilaram na avenida e representaram os pioneiros de Paranaíta que chegaram ao município e participaram efetivamente de sua evolução.

Para a reportagem do Jornal O Diário Tony Rufato, atual prefeito de Paranaíta, disse que se sentiu muito feliz com a realização do evento e mostrou-se grato pelo apoio da população que compareceu para prestigiar o desfile “Paranaíta ainda é uma menina, está crescendo e vai crescer muito mais, e eu me sinto feliz por estar na linha de frente; buscando sempre melhoria para que nossos munícipes tenham uma qualidade de vida cada vez melhor”, disse Tony em entrevista ao Jornal O Diário.

A celebração do aniversário seguiu no sábado 30, com a continuidade do Festival Gastronômico e do show regional da Banda Projeto X, além do show nacional de Cácio e Marcos. No domingo 01, as festividades encerraram-se com apresentações culturais das escolas do munícipio, além dos alunos integrantes do Cras.