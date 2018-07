Mãe pede para o Conselho Tutelar buscar seus três filhos: “Não aguento mais!”

Uma criança de um ano, uma de três e uma de oito, foram entregues pela mãe ao Conselho Tutelar de Alta Floresta na última terça-feira (26), o caso veio à tona nesta sexta-feira, 29. A mãe chamou as conselheiras e disse que não aguentava mais. Não há informações sobre o pai das crianças.

De acordo com informações, a mãe entrou em contato com o Conselho Tutelar e pediu que uma equipe fosse até sua residência, localizada no bairro Boa Esperança, em Alta Floresta.

Chegando lá, as conselheiras constataram que a mãe estaria aparentemente embriagada. Ela disse que queria entregar os três filhos porque não aguentava mais criá-los.

A mãe ainda teria proferido palavras de baixo calão contra as conselheiras, que chamaram a Polícia Militar para evitar uma possível agressão física. As crianças foram levadas, e foi registrado Boletim de Ocorrência por abandono de incapaz.