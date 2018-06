Prosseguem obras de construção do Lar dos Idosos de Matupá

O lançamento da pedra fundamental das obras de construção do Lar dos Idosos de Matupá aconteceu no dia 08 de junho com o início mediato dos serviços pela empreiteira contratada pela Associação Matupaense de Apoio Integral ao Idoso – AMAII.

Esta semana retornarmos a área localizada no Bairro Cidade Alta onde está sendo edificado o prédio, terreno este doado pela Prefeitura Municipal de Matupá.

O grau de comprometimento da AMAII é percebível no momento em que acompanha diuturnamente a execução do projeto de engenharia civil, desde a aquisição dos materiais, mão-de-obra e evolução da estrutura que está sendo erguida, momentaneamente na fase de alicerce e levantamento das paredes.

Depois de pronto o Lar dos Idosos de Matupá contará com recepção, quartos individuais e duplos, banheiros, enfermaria, sala de apoio, cozinha-refeitório, espaço de vivência, lavanderia e estacionamento. Serão 293 M² de área construída.

A Diretoria da AMAII informa que doações em materiais para construção poderão ser feitas diretamente nas empresas, lojas e comércios do ramo que atuam no município.

Maiores informações com relação ao projeto, execução, procedimento de doações ligar (66) 9-9975-5229 falar com o Presidente da instituição Adilson Pereira Bohrer. (NotíciaVip)