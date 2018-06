Incêndio destrói completamente depósito de madeira no bairro Vila Nova

Bruno Felipe / Da Reportagem

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma casa de madeira localizada no bairro Vila Nova, no final da manhã desta quarta-feira 28. Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar, um fio de alta tensão arrebentou e caiu sobre a casa que pegou fogo após um curto circuito. Duas viaturas, sendo a caminhonete auto rápido com o efetivo da brigada de incêndio e militares, e o auto bomba-tanque (caminhão de incêndio) da guarnição da 7ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, se deslocaram até o local para realizar o trabalho de contensão do fogo.

De acordo com o Tenente Augusto, antes de chegar ao local exato onde a casa estava pegando fogo, um foco de incêndio foi encontrado na entrada do bairro Vila Nova em uma área de vegetação. Conforme o Tenente explicou para a reportagem, possivelmente este incêndio inicial teria sido causado por um incendiário criminoso e que devido as chamas chegarem próximo aos fios de alta tensão e pelo foco estar perto da residência, o fio de energia não aguentou o calor do fogo e arrebentou, vindo a ceder sobre a casa.

Ele ressaltou que o local servia como depósito de materiais para construção e que não haviam pessoas no momento do acidente. Os Bombeiros realizaram o trabalho de combate às chamas e isolaram o local, contendo o fio arrebentado até a chegada da empresa Energisa. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Alta Floresta.