Almoço beneficente será realizado no próximo dia 22

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado no dia 22 de julho, a partir das 11h00, na sede do Rotary Clube, um almoço beneficente em prol a esposa do senhor Manoel Joaquim Pereira, popularmente conhecido como ‘Cunha’. Em conversa com a reportagem do Jornal O Diário, ele explicou que sempre realiza feijoadas beneficentes em prol a população de Alta Floresta e desta vez, decidiu ajudar sua esposa que foi diagnosticada com estagio inicial de câncer.

A descoberta deu-se a partir da realização de exames após a esposa ter sofrido um acidente e ter fraturado o fêmur. Ela precisou de uma prótese e por conta disso, durante a realização dos exames pré-operatório, os médicos descobriram que ela estava com o rim falhando.

Cunha ressaltou que há aproximadamente 3 meses, um nefrologista que atende sua esposa comunicou que ela teria que passar pela hemodiálise, mas havia a possibilidade de demorar cerca de 05 a 10 anos para realizar o tratamento. O médico então sugeriu um tratamento diferenciado, incorporando o tratamento especializado de dialise peritoneal. Esta técnica atua como um filtro do sangue e remove o excesso de água e toxinas do corpo. É uma técnica também denominada “auto-diálise”, porque é realizada pelo próprio paciente ou por um familiar próximo.

A esposa de Cunha optou pela realização da cirurgia, mas o casal acabou adquirindo elevadas dividas por conta do alto custo de hospitalização. “Foi feito e agora estamos correndo atrás para pagar, então a única maneira que temos e já que a gente vem fazendo isso a muito tempo para outras pessoas, por que não para poder ajudar a minha esposa?”, disse Manoel em entrevista ao Jornal O Diário.

O convite do almoço que contará com uma deliciosa feijoada está sendo vendido a R$ 40,00 por pessoa, sendo crianças de até 6 anos não pagam. Os pontos de vendas são: na sede do Rotary, nas Lojas Maçônicas, ou pelo número de telefone 66 9 92217377, tratar com o Manoel.

Ele ressaltou que o evento será presencial, ou seja, não será permitido retirar o almoço, mas ele assegurou para que compareçam no ambiente, já que o evento irá oferecer um amplo espaço com comodidade, disponibilidade de cardápio completo para preencher seu prato, além de atrações musicais.